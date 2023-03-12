Пропавший Павел Чуприн Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи завели уголовное дело после исчезновения 41-летнего мужчины на Кубани. Житель Калининского района пропал в октябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 41-летний Павел Владимирович Чуприн 15 октября ушел из дома в станице Гривенской, но так и не вернулся. Родственники, забеспокоившись, начали поиски мужчины. Но после безуспешных попыток семья обратилась к правоохранителям.

- Сведений о том, что он намеревался беспричинно или на длительное время убыть в неизвестном направлении, сменить место жительства не имеется. В связи с этим у следствия имеются основания полагать, что он мог стать жертвой преступления, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Известно, что Павел Чуприн имеет рост 170-175 см, среднее телосложение, овальное лицо, темные прямые короткие волосы, дугообразные брови, прямой нос и тонкие губы. В момент исчезновения он был одет в серую толстовку, черные спортивные штаны, черные галоши.

Известно, что в момент исчезновения он имел с собой восемь тысяч рублей.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление местонахождения Чуприна П.В. и всех обстоятельств его безвестного исчезновения, - добавили в пресс-службе ведомства.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Павле Чуприне, просят сообщить по телефонам 8(861)-30-4-63-61, 8(861)63-2-13-84, 8(861)259-50-45, либо 02, с мобильного - 112 или 02.