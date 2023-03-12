В Сочи предупредили о возможном подъеме воды в реках из-за дождей

В Сочи прогнозируют дожди Фото из архива КП

Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды. На курорте прогнозируют сильные дожди с грозой.

- Вечером 12 марта, а также в течение суток 13 марта на территории Сочи ожидается дождь, в отдельных районах сильный дождь, местами гроза, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что 13 марта из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках, местами – до неблагоприятных отметок. А в горах предупреждают о риске схода селей малого объема.

- Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - добавили в пресс-службе мэрии Сочи.

Жителям и гостям курорта рекомендуют не отдыхать у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. В случае ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.