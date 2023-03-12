Около 40 тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки в зону СВО Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 40 тонн гуманитарной помощи доставили кубанские казаки в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

За неделю районные отделения Кубанского казачьего войска собрали продукты, предметы первой необходимости, лекарства, средства гигиены, обувь, маскировочные сети. Кроме того, в специальный учебный центр «Кубань» передали грузовой автомобиль ГАЗ-66. Уточняется, что машину оснастят спецоборудованием и задействуют для подготовки специалистов по различным направлениям.

- Грузы уже доставлены на территорию четырех новых субъектов страны. Они предназначены для мобилизованных, жителей, многодетных семей и социальных учреждений Донбасса, казаков-добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, - отметил вице-губернатор Александр Власов.

В рамках акции «Своих не бросаем» для участников СВО передали оборудование, технические средства и экипировку. Из Кубанского казачьего войска росгвардейцам доставили квадрокоптер, тепловизионные приборы, тактические ботинки и зимнее нательное белье на сумму более 2,5 млн рублей.