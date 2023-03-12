Пробка на Крымском мосту. Фото: скриншот видео тг-канала "Осторожно, новости"

На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка в почти три километра. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

- Увеличилось время досмотра автомобилей на пункте пропуска. Это связано с технической неисправностью, - уточнили в ведомстве.

В данный момент идет ремонт оборудования. Починить "рентген", а это связано именно с его неисправностью, обещают в короткие сроки.

В оперштабе рекомендуют отложить поездку в Крым или учитывать ожидание у пункта досмотра.