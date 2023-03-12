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НовостиОбщество12 марта 2023 17:22

На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка в почти три километра

Причиной затора стала неисправность аппаратуры досмотра на пункте пропуска
Ева МУР
Пробка на Крымском мосту. Фото: скриншот видео тг-канала "Осторожно, новости"

Пробка на Крымском мосту. Фото: скриншот видео тг-канала "Осторожно, новости"

На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка в почти три километра. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

- Увеличилось время досмотра автомобилей на пункте пропуска. Это связано с технической неисправностью, - уточнили в ведомстве.

В данный момент идет ремонт оборудования. Починить "рентген", а это связано именно с его неисправностью, обещают в короткие сроки.

В оперштабе рекомендуют отложить поездку в Крым или учитывать ожидание у пункта досмотра.