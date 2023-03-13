Дорожный фонд Краснодара за месяц с парковок получил 47 млн рублей

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Краснодар в феврале на муниципальных парковках заработал 12 млн рублей. Эту сумму добровольно оплатили за услугу жители и гости города. За этот же период в дорожный фонд с парковок поступило более 35 млн штрафов. В итоге за месяц сбор составил 47 млн рублей.

- Если вы покупаете товар в магазине — вы за него платите. Также нужно поступать и с услугой парковки. Но на данный момент нарушителей все еще много, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

По данным мэрии Краснодара, средства, поступившие в дорожный фонд за работу парковок, направят на ямочный и гравийный ремонт городских дорог, замену дорожных знаков. Кроме этого, деньги пойдут на обновление дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».