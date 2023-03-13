На Кубани больше двух суток разыскивают без вести пропавшего 76-летнего мужчину

В станице пропал мужчина. Фото: «ЛизаАлерт».

В станице Каневской Краснодарского края разыскивают без вести пропавшего 76-летнего мужчину. О его местонахождении ничего не известно с 11 марта 2023 года.

- Мужчина невысокого роста – 166 сантиметров и среднего телосложения. У него черные с сединой волосы и карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что из особых примет у мужчины имеется борода и черные с сединой усы.

На момент пропажи пенсионер был одет в черную куртку, штаны, черные галоши или коричневые тапочки. Также на нем была рыжая меховая шапка.