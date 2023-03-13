В Анапе отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух селах под Анапой отключат свет 13 марта. Электроэнергии не будет в связи с проведением работ с 9:00 до 17:00.

- Свет отключат с 13:00 до 17:00 в селе Цибанобалка на улицах Трудящихся, Садовая и в переулке Спортивном. Также с 9:00 до 17:00 в селе Юровка на улице Садовая, - сообщили «Россети-Кубань».

Уточняется, что в станице Анапской электроэнергию отключат с 10:00 до 17:00 на улицах Набережная, Горького. Кроме того, света не будет с 10:00 до 17:00 в хуторе Верхний Чекон на улице Горная.