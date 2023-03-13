Магистральный водовод в Хостинском районе Сочи полностью реконструировали

Давление в системе удалось стабилизировать через сутки

Реконструкцию магистрального водовода полностью завершили в Хостинском районе Сочи. Специалисты проложили 250 метров новой сети диаметром 500 миллиметров. Также была произведена врезка трубопровода в действующую систему городского водоснабжения.

- Сразу же начался процесс наполнения системы, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, давление в системе удалось стабилизировать через сутки. В домах не наблюдаются перебои с водоснабжением.