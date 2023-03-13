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НовостиОбщество13 марта 2023 6:36

Более 1000 мероприятий подготовили в Сочи по «Пушкинской карте»

В библиотеках будут проходить различные мастер-классы, встречи и лекции
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Полная афиша мероприятий доступна в мобильном приложении «Госуслуги. Культура»

Полная афиша мероприятий доступна в мобильном приложении «Госуслуги. Культура»

В Сочи подготовили более 1000 различных мероприятий для молодежи по «Пушкинской карте». В библиотеках начнут организовываться мастер-классы, встречи и проводить лекции.

- В Центральной библиотеке Адлерского района пройдет мастер-класс «Декор пряника», на котором их научат расписывать имбирные пряники с помощью разноцветного айсинга. Мероприятие пройдет 15 марта в 16:00 часов, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в это же время 22 марта планируют провести мастер-класс «В ритме ча-ча-ча». А 29 марта в 16:00 часов визажисты расскажут несколько секретов, которые они используют во время макияжа.

Полная афиша мероприятий доступна в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и на портале Культура.РФ.