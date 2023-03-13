Дерево полностью перекрыло проезд.

В Сочи дерево упало на проезжавший автомобиль каршеринга. Инцидент произошел утром 13 марта на улице Горького рядом с ЦУМом. Дерево полностью перекрыло проезд.

Сейчас на месте работают городские службы. В ближайшее время движение транспорта будет восстановлено.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, пострадавших и погибших. Спасатели распиливают ствол. По предварительным данным, дерево упало в результате порывов ветра и переувлажненного грунта из-за обильных осадков.

- Штормовое предупреждение в Сочи сохранится до конца дня, - сообщили в пресс-службе администрации города.