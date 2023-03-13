В Анапе 31 многоэтажка осталась без отопления из-за ремонта на теплосетях

В Анапе отключили отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе 31 многоэтажка осталась без отопления. Отключения произошли из-за ремонта на теплосетях. Работы продлятся до 24:00.

- Теплоснабжение и горячее водоснабжение будет прекращено в многоквартирных жилых домах по адресам: улица Владимирская, дом 140, 142, 143, 144, 146, 154. Также в домах 173,173а, 175, 177, 179, - сообщили АО «Теплоэнерго».

Уточняется, что отключения пройдут и на Ленина в домах, 161б, 181, 185а, 187, 189, 193, 195, 201, 209, 211, 213, 215, 217, 219, и на Омелькова в домах 20, 21, 28.

Кроме того, отопления не будет на улице Супсехское шоссе в домах 4, 39, 47.