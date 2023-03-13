На Кубани доход от курортного сбора за год вырос в 4,5 раза

Доход от курортного сбора увеличился Фото: Олег УМАРОВ

В 2022 году в бюджет Краснодарского края от курортного сбора поступило в 4,5 раз больше средств, чем в 2022 году.

- Всего за прошлый год туристы уплатили 747 млн рублей сбора. А в 2021 году - 165 млн рублей. Высокий рост показателя объяснили увеличением ставки сбора. В Сочи размер курортного налога увеличили с 10 до 50 рублей, на других курортах — до 30 рублей, - сообщает РБК со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

При этом оплату за курортный сбор внес только каждый пятый турист. Значительная доля постояльцев отелей — льготные категории граждан, освобожденные от уплаты курортного сбора. Кроме этого, сбор не взимают с туристов в гостевых домах и в частном секторе.

В 2022 году курортный сбор уплатили 3,6 млн человек, годом ранее — 3,1 млн туристов.