Вор-рецидивист обокрал жителей Кубани и Ставрополья на 12 млн рублей

Дело передано в суд

На Кубани задержали 41-летнего вора-рецидивиста из Усть-Лабинского района. Мужчина уже неоднократно сидел за кражу.

- Мужчина подъезжал к населенным пунктам на машине, затем пересаживался на велосипед. Проезжая по улицам, присматривал дома. После чего, отжимая металлопластиковые окна, проникал в помещения и забирал ценности: деньги, ювелирные украшения, иконы и дорогую парфюмерию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина обвиняется в 26 кражах из домовладений на Кубани и в Ставрополье. Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 12 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Вору грозит до 10 лет тюрьмы.