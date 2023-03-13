Это указано в новом генеральном плане.

В Сочи пассажиропоток общественного транспорта вырастет до 1 млн человек в сутки до 2044 года. Это указано в новом генеральном плане.

- В последние годы мы утратили тот пассажиропоток который раньше был в Сочи на общественном транспорте. Он уменьшился. Все пересели сейчас на индивидуальный транспорт, - рассказала РБК ТВ ЮГ руководитель проекта генерального плана Ирина Гришечкина.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация Сочи планирует сделать общественный транспорт привлекательным и доступным для местных жителей и туристов.