Задержанный мужчина ни в чем не признался Фото из архива КП

Полиция задержала мужчину после ранения ножом в спину повара-шаурмиста в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло на улице им. Котлярова. Известно, что подозреваемый ранее приходил к потерпевшему в точку по продаже шаурмы.

- На бытовой почве между ними произошел словесный конфликт и потасовка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Повара с ранением поясницы позже доставили в больницу. От удара ножом у мужчины повреждена почка. Тем временем полицейские начали поиск подозреваемого. В настоящее время задержан 22-летний местный житель.

- Он не признался в совершении противоправных действий, - уточнили в пресс-службе городского УМВД.