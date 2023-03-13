За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 143 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 17 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 50 человек, в Ейском районе - 14, в Армавире и Тбилисском районе - по 11, в Новороссийске - 10. Восемь пациентов прибавилось в Сочи, по пять – в Геленджике и Красноармейском муниципалитете, по четыре - в Павловском и Кавказском, по три – в Кореновском и Ленинградском.

В Белоглинском, Каневском, Крымском, Мостовском, Тихорецком, Успенском районах получено по два положительных результата, в Гулькевичском, Калининском и Курганинском - по одному.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 1512 человек, в стационарах - 306, - уточнили в региональном минздраве.