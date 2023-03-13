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НовостиЗдоровье13 марта 2023 8:25

На Кубани за сутки выявили 143 новых случая заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту один месяц
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 143 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 17 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 50 человек, в Ейском районе - 14, в Армавире и Тбилисском районе - по 11, в Новороссийске - 10. Восемь пациентов прибавилось в Сочи, по пять – в Геленджике и Красноармейском муниципалитете, по четыре - в Павловском и Кавказском, по три – в Кореновском и Ленинградском.

В Белоглинском, Каневском, Крымском, Мостовском, Тихорецком, Успенском районах получено по два положительных результата, в Гулькевичском, Калининском и Курганинском - по одному.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент.

- На амбулаторном лечении с COVID-19 1512 человек, в стационарах - 306, - уточнили в региональном минздраве.