РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых

Банк РНКБ запустил новый социальный проект по поддержке и развитию бизнеса самозанятых предпринимателей. Впервые в Крыму и Краснодарском крае в части отделений РНКБ помимо полного спектра банковских услуг свои услуги клиентам также предложат самозанятые в разных сферах. Проект будет полезен как самозанятым с большим опытом работы, так и тем, кто начинает работать на себя. Участники проекта получат рабочее место на территории банка, возможность презентовать себя и увеличить базу клиентов, а также получить новые знания.

- Наш проект предоставит самозанятым уникальную возможность использования инфраструктуры банка для продвижения своих услуг и роста клиентской базы, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Такая поддержка может быть очень полезна предпринимателям, которые работают на себя, особенно на начальных этапах, поскольку они получают возможность заявить о себе без каких-либо материальных затрат.

В первом этапе проекта в рамках праздничного фестиваля "Энергия весны" принимают участие самозанятые, которые представляют индустрию красоты. Они оказывают бесплатные услуги желающим в рамках фестиваля, а также принимают участие в бесплатных мастер-классах и вебинарах, которые проводят эксперты-лидеры российской индустрии красоты. Начиная со старта проекта, на мастер-классы записались более 100 самозанятых.

Зарегистрироваться для участия в мастер-классах на фестивале "Энергия весны" можно на сайте . Подать заявку на участие в следующих этапах проекта можно, обратившись на горячую линию РНКБ 8-800-234-27-27, при этом нужно указать вид деятельности и перечень оказываемых услуг.

Напомним, в мобильном приложении РНКБ работает сервис для самозанятых клиентов, где можно зарегистрироваться в этом статусе или присоединиться ранее зарегистрированному в ФНС пользователю и вести бизнес онлайн. После регистрации в данном сервисе самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ. При этом для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту.

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