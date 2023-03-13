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НовостиОбщество13 марта 2023 8:38

Холодный фронт принесет на Кубань дожди и мокрый снег

Потепление придет к концу недели
Мария ЧАЛАЯ
На Кубань к концу недели придет потепление. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубань к концу недели придет потепление. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Холодный фронт принесет на Кубань дожди и мокрый снег. В начале недели в крае будет сравнительно прохладно, но затем столбики термометров поднимутся до +15…+20 градусов.

- Сегодня на погоду Кубани окажет влияние холодный атмосферный фронт. Он смещается на восток, но отметится небольшими дождями. В горных районах они могут переходить в мокрый снег, - сообщили в центре погоды «Фобос».

Уточняется, что сегодня в Краснодаре воздух прогреется до +9 градусов. День пройдет без существенных осадков. В крае местами пройдут дожди. Температура воздуха днем 4…9 градусов.

На участке от Анапы до Джубги будет ветрено. Порывы достигнут 22 метров в секунду.