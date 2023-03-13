Хозяин дома избил гостя металлическим ломом Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Житель Кубани до смерти забил приятеля металлическим ломом. Мужчине предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 28 февраля в станице Полтавской Красноармейского района. К 42-летнему мужчине, проживавшему по улице Абрикосовой, пришел 56-летний знакомый. Гость и хозяин выпивали, но в какой-то момент поссорились. Тогда пришедший мужчина схватил нож и ранил им приятеля. В свою очередь, хозяин схватил металлический лом и более семи раз ударил им гостя.

Женщина, которая находилась с ними, вызвала скорую и правоохранителей. Пострадавшего мужчину госпитализировали, но на следующее утро он скончался. Тем временем обвиняемого задержали. Сейчас он находится под стражей.

- Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен полный комплекс судебных экспертиз. В ходе следствия будет дана оценка действиям потерпевшего в части причинения им телесных повреждений обвиняемому. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.