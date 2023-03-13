Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с КамАЗом на Кубани

Личности погибшего и пострадавших устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с легковушкой и КамАЗом на Кубани. Авария произошла накануне, 12 марта, на трассе «Кавказ» в Павловском районе.

Предварительно, в 20:50 водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на встречную полосу. В этот момент здесь проезжал КамАЗ 53212, с которым иномарка столкнулась.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. В настоящее время его личность устанавливается.

- Два пассажира доставлены в реанимационное отделение больницы, их личности также устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.