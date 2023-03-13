Очистные сооружения в Дагомысе начнут реконструировать в 2024 году

Разработан план экологической экспертизы

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ознакомился с ходом модернизации очистных сооружений в Дагомысе. В настоящее время специалисты завершают геодезические работы. Следующий шаг - геологические изыскания.

- Разработан план экологической экспертизы, завершено обследование глубоководного выпуска. Модернизация мощностей комплекса позволит применять лучшие из доступных технологий очистки, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проектно-изыскательские работы завершат в декабре этого года. А строительно-монтажные работы начнутся в январе 2024.