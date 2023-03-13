Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 9:46

Очистные сооружения в Дагомысе начнут реконструировать в 2024 году

Завершить проектно-изыскательские работы планируется в декабре
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Разработан план экологической экспертизы

Разработан план экологической экспертизы

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ознакомился с ходом модернизации очистных сооружений в Дагомысе. В настоящее время специалисты завершают геодезические работы. Следующий шаг - геологические изыскания.

- Разработан план экологической экспертизы, завершено обследование глубоководного выпуска. Модернизация мощностей комплекса позволит применять лучшие из доступных технологий очистки, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, проектно-изыскательские работы завершат в декабре этого года. А строительно-монтажные работы начнутся в январе 2024.