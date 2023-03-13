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НовостиОбщество13 марта 2023 10:17

На улицах Сочи дополнительно установят 700 видеокамер

Камеры разместят в местах массового скопления людей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В настоящее время в городе работают более 2000 камер.

В настоящее время в городе работают более 2000 камер.

На улицах Сочи планируют дополнительно установить 700 видеокамер. Их закупали по системе «Безопасный город». Данное поручение дал мэр города Алексей Копайгородский.

- Камеры разместят в местах массового скопления людей, на пляжах, спортивных площадках, в парках и скверах. Это обеспечит дополнительную безопасность жителей и гостей Сочи, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, камеры используют каждый день. Они помогают правоохранителям раскрывать различные дела. В настоящее время в городе работают более 2000 камер.