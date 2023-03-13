На поддержку отраслей экономики Кубани направят 4,3 млрд рублей

На Кубани для поддержки экономики направят 4,3 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На поддержку отраслей экономики Кубани направят 4,3 миллиарда рублей. Такой документ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- В 2022 году мы разработали План устойчивого развития экономики и социальной стабильности края. Благодаря этому наши предприятия быстро адаптировались в новых рыночных условиях. Сегодня мы расширяем меры поддержки. В новую редакцию Плана внесли изменения на сумму более 1,6 миллиардов рублей. Всего в этом году из краевого бюджета направим 3,2 миллиарда рублей на его реализацию. Также за счет федеральных средств планируется привлечь 1,1 миллиард, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что деньги направят в самые разные отрасли. В том числе они пойдут на возмещение затрат предприятиям. Например, санаторно-курортные комплексы могут получить субсидии на оплату процентов по кредитам. Также более 500 миллионов рублей выделят на реновацию гостиниц.

Кроме того, в 2023 году на развитие транспорта дополнительно направят более 127 миллионов рублей. Также инвесторам собираются возмещать часть затрат на оплату процентов по инвестиционным кредитам. На это цели предусмотрено до 410 миллионов рублей.