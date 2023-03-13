На Кубани реализуют половину крупнейших инвестпроектов юга России Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани реализуют половину крупнейших инвестпроектов юга России. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время в ЮФО активно реализуют 256 инвестпроектов - более чем на 300 млн рублей каждый. Отмечается, что из них 125 приходятся на Краснодарский край.

- Мы удерживаем первенство в ЮФО по количеству и стоимости инвестпроектов в активной стадии реализации. Сейчас их 483, из них 125 – стоимостью свыше 300 млн рублей каждый. Это почти 50% от всего количества крупнейших инвестпроектов на юге России, - отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Всего в 2022 году на Кубани заключили 153 инвестпроекта в сумме на 415,7 млрд рублей. Их реализация позволит создать свыше 22,6 тысячи новых рабочих мест.

Как отметил замглавы региона, Кубань также вошла в семь пилотных регионов по реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток».

- Ожидаем, что он позволит «ускорить» реализацию инвестпроектов в два раза за счет снятия некоторых административных барьеров и изменения законодательства, - добавил Александр Руппель.

Отмечается, что за 9 месяцев 2022 года в экономику региона вложили свыше 392 млрд рублей инвестиций.

- Всего по году ожидаем, что эта цифра превысит 600 млрд рублей, - сказал замглавы региона.