В Краснодаре компании все чаще ищут специалистов по маркетингу и рекламе

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В Краснодаре стали более востребованы специалисты по маркетингу и рекламе. В целом по стране порядка 35 тысяч компаний заинтересованы в поисках профессионалов из этой сферы, по данным экспертов платформы «Авито Работа».

Так, за февраль 2023 года число вакансий для маркетологов и рекламистов увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом. Также значительно выросло число предложений по удаленной работе. Это дает широкий выбор для соискателей из всех регионов страны, без привязки к месту работы.

Причиной роста объемов найма в сфере маркетинга эксперты платформы называют изменения в отрасли за последние годы. Так, многие компании все чаще используют различные каналы для взаимодействия с брендами, а также поиска информации о товарах и услугах. Большую часть покупок потребители совершают в онлайн-формате, из-за чего направление маркетплейсов интенсивно развивается. В результате бизнесу необходимы новые каналы для продвижения продукта на данных площадках.

- Мы связываем рост соискательской активности с тем, что предложение становится все более разнообразным, а также с тем, что отрасль продолжает оставаться привлекательной и для молодых специалистов, и для высококвалифицированных сотрудников с опытом, — отметил управляющий директор онлайн-платформы для найма Артём Кумпель.

По словам представителя онлайн-платформы в Краснодаре Сергея Коновалова, найти на платформе вакансию, соответствующую любым ожиданиям и опыту, из большого выбора предложений легко можно с помощью фильтров. Также в помощь соискателям доступны развернутые отзывы о работодателях, которые позволят более уверенно выбрать место работы.

Сегодня в стране идет стремительная цифровая трансформация отрасли. Для своего развития бренды пользуются контент-маркетингом, SMM, SEO, email-маркетингом. Благодаря этому возрастает спрос на профильных специалистов.

Например, спрос на копирайтеров увеличился в 3,5 раза. Еще на 84% выросла потребность бизнеса в SEO-специалистах. В менеджерах по рекламе спрос вырос на 11%. При этом все также востребованными остаются и офлайн-каналы. Так, увеличился спрос на промоутеров, мерчендайзеров, event-менеджеров.

Кроме того, специалисты рекламной отрасли чаще пользуются онлайн-ресурсами для поиска работы. Согласно статистике платформы «Авито Работа», за февраль соискательская активность увеличилась на 17%.