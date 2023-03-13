Подозреваемого арестовали Фото из архива КП

Житель Кубани угрожал пенсионерке топором и требовал полмиллиона рублей. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Все произошло в Апшеронском районе. С заявлением в полицию обратилась 86-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что к ней в дом ворвался незнакомец. Мужчина напал на пенсионерку, угрожал топором и требовал 500 тысяч рублей.

Уточняется, что хозяйка смогла вырваться из рук мужчины, выбежала из дома и направилась к соседям. Уже у них женщина позвонила в полицию.

Позже полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний местный житель. При досмотре у мужчины обнаружили и изъяли топор.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина находится под стражей.