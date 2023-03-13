В Краснодаре снимут документальный сериал. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Предпринимателей Кубани приглашают сняться в сериале «Новые русские. Бизнес в регионе». Съемки пройдут 17 марта в инновационном центре «Аквариум». На встрече руководители успешных компаний расскажут о своем опыте. Представители органов власти поделятся мерами поддержки для бизнеса.

- Мы расскажем, что делает власть для улучшения бизнес-климата. Также предприниматели смогут узнать о действующих в регионе программах поддержки. В формате открытого микрофона участники обсудят интересующие вопросы с представителями краевых институтов поддержки бизнеса, - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Кубани Василий Воробьев.

Уточняется, что «Новые русские» является образовательным сериалом. Он создан при поддержке АНО «Институт развития интернета». Всего в новом сезоне будет 10 серий, посвященных бизнесу в различных регионах.