На чемпионате выступят три спортсменки из Краснодарского края Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсменки выступят на чемпионате мира по боксу. Соревнования пройдут в Нью-Дели с 15 по 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В состав национальной сборной России из 12 человек вошли три спортсменки из Краснодарского края. Надежда Голубева выступит в весовой категории до 60 кг, Анастасия Демурчян - до 70 кг, а Анастасия Шамонова - до 75 кг.

- Чемпионат мира по боксу - главное соревнование сезона в этом виде спорта. Наша сборная выступит под национальным флагом, и в случае победы будет исполнен гимн страны, благодаря решению Международной ассоциации бокса, - отметил вице-губернатор Александр Власов.

В настоящее время на Кубани занимаются боксом более 24 тысяч человек, из них около девяти тысяч - в отделениях спортшкол.