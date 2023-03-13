В Анапе мужчина украл велосипед после того, как вышел из тюрьмы. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе 41-летний мужчина украл из подъезда многоэтажки велосипед. Подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый местный житель, который недавно вышел из тюрьмы.

- Мужчина рассказал об обстоятельствах совершенной им кражи и о том, что велосипед он продал неизвестному. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Они направлены на установление местонахождения похищенного имущества, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что стоимость ущерба составила 7 тысяч рублей. На данный момент мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.