В Абинском районе Кубани отремонтируют артезианскую скважину Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Абинском районе Кубани отремонтируют артезианскую скважину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ремонт в Холмском сельском поселении пройдут по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Артезианскую скважину глубиной 225 метров обновят на юго-западной окраине хутора Воробьев.

Уточняется, что работы завершат летом 2023 года.

- В хуторе Воробьев после завершения работ качество водоснабжения улучшится у порядка 100 человек, - отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В 2022 году на Кубани построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения, отремонтировали 41 скважину и водозаборы. А жителей 25 муниципалитетов обеспечили бесперебойной питьевой водой.