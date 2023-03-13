В Ленинградском районе провели День здоровья. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Ленинградском районе Кубани провели День здоровья. Еженедельную акцию приурочили к Неделе здоровья матери и ребенка.

- В акции поучаствовало 77 человек. Это дети с родителями, а также будущие мамы. Мы ответили на все вопросы. Кроме того, выдали рекомендации по выявленным факторам риска и при необходимости направили на дополнительные обследования, сообщила и.о. заместителя главного врача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Юшкова.

Уточняется, что для людей организовали консультации педиатра, детского хирурга и других врачей. Для юных пациентов провели небольшой детский праздник, после которого всем выдали памятки, буклеты и листовки по правилам здорового образа жизни.