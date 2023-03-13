В Кропоткине при пожаре погиб 40-летний мужчина Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Кропоткине при пожаре погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла утром 13 марта в СТ «Рассвет» Кропоткина. Огонь охватил заброшенный одноэтажный частный жилой дом. Возгорание и клубы дыма заметили соседи, которые вызвали экстренные службы.

Прибывшие пожарные потушили возгорание. После этого в одной из комнат дома спасатели обнаружили тело 40-летнего жителя садового товарищества. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное курение в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время следователи организовали доследственную проверку.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.