Клиенты Tele2 в Краснодаре могут получить любой напиток в подарок в сети кофеен «Зацепи кофе»

Tele2 заботится не только о выгоде своих клиентов, но и об их настроении и заряде бодрости. Фото: tele2.ru

Tele2 продолжает развивать партнерские проекты с локальным бизнесом, учитывая интересы клиентов. До конца апреля абоненты компании в рамках программы лояльности «Больше» могут бесплатно заказать любой напиток в сети кофеен «Зацепи кофе».

Tele2 заботится не только о выгоде своих клиентов, но и об их настроении и заряде бодрости. Оператор включил в программу лояльности «Больше» предложение от популярной в Краснодаре сети кофеен «Зацепи кофе». С 13 марта по 30 апреля жители и гости города могут прийти в любую из 17 кофеен сети и получить напиток из обширного меню бесплатно. Воспользоваться предложением можно один раз в неделю.

Классические капучино, латте или американо, необычные флэт уайт, бамбл или мокко станут отличным началом рабочего дня или приятным спутником в выходные. А для тех, кто не является кофеманом, в заведениях есть огромный выбор чая – имбирный, облепиховый, гречишный, матча, а также какао, смузи, милкшейки и лимонады.

Чтобы получить бесплатный напиток, необходимо зайти в мобильное приложение «Мой Tele2» или в личный кабинет на сайте оператора и перейти во вкладку программы лояльности «Больше». Далее нужно выбрать предложение от «Зацепи кофе» и нажать кнопку «Активировать». После этого клиенту придет SMS с промокодом, который необходимо показать кассиру в любой из кофеен сети в Краснодаре.

Помимо этого, в программе лояльности «Больше» от Tele2 есть еще много выгодных предложений. Клиентам оператора доступны промокоды на доставку продуктов из супермаркетов от сервиса «Яндекс.Еда», кешбэк в магазинах Zarina и Henderson, скидки на курсы Skysmart и Skyeng, бонусы на бронь отелей и билетов. Программа доступна круглогодично и включает актуальные предложения, разработанные с учетом интересов пользователей во всех сферах жизни – учебе, саморазвитии, отдыхе, шопинге, туризме, развлечениях.

Реклама, tele2.ru

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