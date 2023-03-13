На Кубани 20 марта стартует досрочный период сдачи ЕГЭ Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 20 марта стартует досрочный период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, в течение месяца сдадут экзамены одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет, которые не могут выполнить задания в основной период. Для 460 участников организуют два пункта проведения.

Отмечается, что при проведении экзаменов материалы доставляют в пункты по интернету по защищенным каналам связи. После этого их печатают и сканируют в аудитории под видеонаблюдением.

В досрочный период проведения ЕГЭ в регионе будет работать Ситуационный информационный центр. Следить за проведением экзаменов будут 19 онлайн-наблюдателей, а в пунктах проведения - представители корпуса общественных наблюдателей «Российского Союза Молодежи».

- Процедура проведения отработана до мельчайших деталей, экзамен стал более технологичным и объективным. Он превратился в надежный и понятный инструмент государственной итоговой аттестации и приема в вуз, - отметила министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.