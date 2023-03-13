На Кубани начнут строить 11 поликлиник Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани в 2023 году начнут строить 11 поликлиник. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Медучреждения, в частности, начнут строить в Выселках, станицах Новотитаровской, Тамань, Старощербиновской, Крыловской, селе Борисовка Новороссийска, Приморско-Ахтарске, Темрюке и Краснодаре. В краевом центре новые поликлиники появятся по улице Куликова Поля и в станице Елизаветинской.

- В станице Тамань уже приступили к строительству поликлиники на 350 посещений в смену. В здании будут совмещены блоки взрослой и детской поликлиник, - отметила Анна Минькова. - Окончание строительства этой поликлиники запланировано на 2025 год.

Кроме того, новые медучреждения начали строить в Динском и Щербиновском районах.

Уточняется, что всего в 2023 году в муниципалитетах Кубани достроят девять поликлиник, в том числе шесть детских.