Губернатор Кубани: принятые меры позволяют обеспечивать в регионе безопасность и стабильность

Губернатор Кубани провел заседание оперативного штаба Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани провел заседание оперативного штаба региона. Участники обсудили принятые в регионе меры безопасности в связи с введенным в крае среднего уровня реагирования.

В настоящее время в крае продолжается подготовка к летнему сезону. Как отметил глава региона, жители и гости не должны сомневаться в том, что их безопасность будет находиться на самом высоком уровне.

- Принятые ранее меры позволяют обеспечивать в регионе безопасность и стабильность, - сказал Вениамин Кондратьев. - Прошу правоохранительные органы продолжать и дальше усиленную работу по охране общественного порядка, объектов транспортной инфраструктуры, как на курортах, так и в целом по краю.

Как отметил начальник краевого УФСБ Сергей Захарихин, сейчас межведомственное взаимодействие между оперативными службами, правоохранителями и органами власти региона находятся на высоком уровне.

- Наша главная задача - повысить бдительность на всех объектах железной дороги, топливно-энергетического комплекса. Руководство предприятий должно следить, чтобы их организации осматривали ежедневно и они находились под постоянным наблюдением, - отметил Сергей Захарихин.