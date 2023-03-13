Участниками конкурса «Учитель года Кубани» стали 30 педагогов

В Краснодаре объявили старт конкурса, где будут состязаться победители заочного отбора. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре стартовал конкурс «Учитель года Кубани». За звание лучшего в профессии поборются 30 педагогов. Конкурсантам предстоит пройти три тура испытаний, в том числе провести открытый урок и подготовить видеопрезентацию с основными аспектами своей деятельности. По итогам первого тура 15 лауреатов, которые продолжат конкурентную борьбу.

- В 2023 году профессиональному конкурсу исполняется 30 лет. За это время участниками муниципального этапа стали более 12 тысяч учителей, краевого – свыше 1,2 тысячи человек. Даже если не удалось стать победителем, каждый участник обрел опыт, вдохновение и мотивацию, - рассказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

В финал конкурса выйдет пятерка лучших. Победитель станет известен 17 марта. Осенью он представит Кубань в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России».