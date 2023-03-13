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НовостиПроисшествия13 марта 2023 16:54

Видео поджигательницы квитанций за коммуналку проверяет полиция

В Краснодаре жители многоквартирника борются с поджигательницей квитанций за коммуналку
Евгения ХАЛИКОВА
Женщина подожгла лифт и почтовые ящики. Фото: скриншот видео.

Женщина подожгла лифт и почтовые ящики. Фото: скриншот видео.

В краснодарском жилом комплексе «Параллели» завелась своя пироманка. Женщина устроила пожар в месте общественного пользования. Выходка попала на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде.

- Она подошла к почтовым ящикам и подожгла квитанции за коммунальную оплату. Если бы мы вовремя не увидели огонь, то все могло было закончиться плачевно, - рассказывают жильцы дома.

Также женщина подожгла кнопки лифта и нанесла ущерб общедомовому имуществу. Сейчас жители многоквартирника составляют заявление в полицию с жалобой на соседку.