Видео поджигательницы квитанций за коммуналку проверяет полиция

Женщина подожгла лифт и почтовые ящики. Фото: скриншот видео.

В краснодарском жилом комплексе «Параллели» завелась своя пироманка. Женщина устроила пожар в месте общественного пользования. Выходка попала на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде.

- Она подошла к почтовым ящикам и подожгла квитанции за коммунальную оплату. Если бы мы вовремя не увидели огонь, то все могло было закончиться плачевно, - рассказывают жильцы дома.

Также женщина подожгла кнопки лифта и нанесла ущерб общедомовому имуществу. Сейчас жители многоквартирника составляют заявление в полицию с жалобой на соседку.