Краснодар и пригород с 15 марта свяжут три дополнительных сезонных маршрута

В Краснодаре запустят три сезонных маршрута. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре появятся три сезонных маршрута, которые свяжут краевой центр и пригород. Автобусы будут курсировать между Славянским кладбищем, дачами «Дубки» и 21 км Ростовского шоссе.

- С 15 марта в автобусном расписании появятся три новых маршрута. Автобус № 6 будет следовать по маршруту «Центральная аллея Славянского кладбища — улица Круговая», № 160 будет отправляться с остановки «Бальнеолечебница» и идти до дачи «Дубки» и автобус № 177 будет курсировать между улицей Тюляева и 21 км Ростовского Шоссе, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Работать новые маршруты будут полгода до 15 ноября. Также на это время увеличат количество автобусов на маршрутах № 114 «Краснодарская ТЭЦ -поселок Дорожный» и № 154 «улица Гаврилова – 21 км Ростовского Шоссе».