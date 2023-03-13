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НовостиЗвезды13 марта 2023 17:37

Дни дагестанского кино впервые пройдут на Кубани

Увидеть киноленты можно будет в Кубанькино с 14 по 17 марта
Евгения ХАЛИКОВА
Показы состоятся 14 - 17 марта в Кубанькино. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Показы состоятся 14 - 17 марта в Кубанькино. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре пройдет Дни дагестанского кино. Откроется фестиваль 14 марта в Кубанькино показом масштабной исторической картины по мотивам реальных событий «Аманат». Также для зрителей запланированы лекция об истории кинематографа, выставка народного творчества и концерт.

- Дни дагестанского кино организованы министерством культуры Краснодарского края и краевой общественной организации «Центр культуры народов Дагестана «Единство». Вход на мероприятия свободный, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В программе показ художественного фильма, «Горянка», основанного на сюжете одноименной поэмы Расула Гамзатова и кинокомедия «Адам и Хева» с Фрунзиком Мкртчяном в главной роли. Завершатся тематический кинофорум комедией «Танцы на высоте!».