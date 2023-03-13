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НовостиЗдоровье13 марта 2023 17:57

Аппарат искусственной вентиляции легких получила Крыловская районная больница

Оборудование было закуплено в рамках нацпроекта
Евгения ХАЛИКОВА
Крыловская районная больница получила оборудование по нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Крыловская районная больница получила оборудование по нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Крыловская районная больница получила новое оборудование по национальному проекту «Здравоохранение». Аппарат ИВЛ установят в реанимационном отделении медучерждения.

- Такое оборудование необходимо не только при проведении реанимационных мероприятий. Этот метод поддержки помогает при заболеваниях, связанных с нарушениями дыхания, – рассказал главврач Крыловской ЦРБ Вадим Усалев.

Всего же в Крыловскую центральную районную больницу благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» были приобретены 132 единицы медицинского оборудования.