В Анапе до начала курортного сезона завершат ремонт дорог

Во время курортного сезона в Анапе не будут ремонтировать дороги. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе к началу курортного сезона дорожники должны завершить текущий ремонт всех дорог. Поручение дал мэр курорта Василий Швец. В 2023 году в городе планируют провести проектно-изыскательские работы по 12 улицам общей протяженностью более 20 км.

– Работу по совершенствованию городской дорожной сети мы проводим регулярно и на постоянной основе. И мы будем стремиться к тому, чтобы анапские дороги были как можно комфортнее. Но необходимо выстроить график работ так, чтобы завершить до 1 мая, - подчеркнул глава Анапы Василий Швец.

После высокого сезона в городе начнутся проектные работы по ремонту Пионерского проспекта.