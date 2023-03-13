В аэропорту Сочи встретили первый рейс новой авиакомпании Armenian Airlines

Водная арка - старая традиция. Фото: пресс-службы аэропорта Сочи.

В Сочи встретили первый рейс новой авиакомпании Armenian Airlines. Воздушное судно, следовавшее по маршруту Ереван-Сочи-Ереван, прибыло в аэропорт курорта в 16:30. По старой авиационной традиции встретили торжественной водной аркой.

- Первым пассажиром, который прошел в Сочи регистрацию на рейс, стал Аркадий Шахмелян. Вместе с супругой он отравился в путешествие по Армении. На память Аркадий получил сувениры от сочинского аэропорта, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани Сочи.

Традиционные пряники с символикой аэропорта Сочи ждали всех 216 пассажиров, вылетевших в столицу Армении.

Полеты в столицу Армении будут выполняться по понедельникам в 18:30 и пятницам в 22:30. Рейсы обслуживают авиалайнеры Airbus A321, способные вместить до 220 человек.