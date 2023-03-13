В Краснодарском крае в 2023 году начнется строительство 11 поликлиник

На Кубани начнется строительство 11 поликлиник. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае в 2023 году строители приступят к возведению 11 поликлиник. Новые леченые учреждения появятся в станицах Тамань, Новотитаровской, Выселках, Старощербиновской, Крыловской, Елизаветинской, а также в Приморско-Ахтарске, Краснодаре, Темрюке и в селе Борисовка.

- В Тамани подрядчик уже приступил к строительству поликлиники на 350 посещений в смену. В здании расположатся блоки детской и взрослой поликлиник, - рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Окончание строительства таманской поликлиники запланировано на 2025 год. Все новые медучреждения будут укомплектованы необходимым оборудованием.