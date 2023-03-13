На Кубани родители ребенка-инвалида с помощью прокуратуры вернули потраченные на реабилитацию 300 тысяч рублей

Семье ребенка-инвалида пришлось с помощью прокуратуры добиваться возврата средств. Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Родителям ребенка-инвалида из Каневского района пришлось долго добиваться возвращения денег, потраченных на приобретение тутор для рук и ног. Эти средства необходимы при тяжелых диагнозах, благодаря им у детей снимается мышечный тонус и правильно развиваются суставы.

- В прокуратуру Каневского района обратилась мать пятилетнего ребенка-инвалида, которая рассказала, что они вынуждены покупать средства реабилитации за свой счет. Была инициирована проверка исполнения законодательства о бесплатном обеспечении средствами реабилитации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Заявление женщины в главное управление Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации осталось без удовлетворения. Только представление прокурора семье компенсировали потраченные на реабилитацию средства.