На Кубани из единого реестра проблемных объектов исключили 12 долгостроев

На Кубани решают проблемы обманутых дольщиков. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае из единого реестра проблемных объектов в 2023 году исключили 12 долгостроев. Долгожданное новоселье отметил 431 дольщик, сообщает «Интерфакс».

- С начала 2023 года в Краснодарском крае восстановили права владельцы более 2,4 тыс. квартир. Проблемные объекты достроены, а дольщики получили ключи, - рассказали СМИ в пресс-службе администрации региона.

Сейчас в крае 75 домов и 7,7 тысяч дольщиков остаются в едином реестре проблемных объектов. Власти обещают закрыть эту проблему до конца 2023 года.