Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 марта 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 14 марта жители нескольких улиц останутся без электричества. Ограничения коснутся обитателей улиц Батайская, Тернопольская, Тбилисская, Православная, Изумрудная, Гудаутская, Голубые дали, Гвоздик 8а, Новороссийское шоссе, Измайловская, Следопытов, Тепличная, Открытая, Армянская, Буковая, Дубовая, Абовяна, Несербская, Советская, Семашко, Плановая, Календарная, Юбилейная, Левобережная и Асарэтх.

- Ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах в течение нескольких часов из указанного временного периода возможны из-за

планово-предупредительного ремонта в рамках текущей эксплуатации электрооборудования, - уточнили в сочинских электросетях.

Также электрики просят заранее подготовиться к отключениям жителей переулков Южный, Совхозный, Лооский, Гурыт и Еловский.

Временно останутся без благ цивилизации и обитатели садовых товариществ «Тюльпан» и «Строитель».