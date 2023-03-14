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НовостиОбщество14 марта 2023 5:07

В Краснодаре за неделю снесли три незаконные рекламные конструкции

Такие результаты озвучили в мэрии
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре неделю идет санитарный марафон. За это время с улиц города убрали три незаконные рекламные конструкции.

- Металлические щиты убрали на улицах Мачуги и Российской. Кроме этого, срезали арку над дорогой на улице Мачуги, 9, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Незаконные конструкции убрали за счет городского бюджета. Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов поручил усилить работу по зачистке города от незаконной рекламы — в том числе во время двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству. Работа в этом направлении продолжается.