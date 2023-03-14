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НовостиОбщество14 марта 2023 5:20

В Сочи раньше срока отремонтировали улицу Целинную

Движение полностью восстановлено
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Рабочие должны были сдать объект в мае, но погода позволила завершить ремонт досрочно.

Рабочие должны были сдать объект в мае, но погода позволила завершить ремонт досрочно.

В Сочи продолжается ремонт дорог. Накануне дорожники завершили работы на улице Целинной.

- Движение транспорта общего пользования и автомобилей полностью восстановлено, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, данный участок дороги считался оползневым. В связи с этим здесь было забурено 36 свай. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дорожники выполнили водоотведение. Рабочие должны были сдать объект в мае, но погода позволила завершить ремонт досрочно.