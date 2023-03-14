В Сочи раньше срока отремонтировали улицу Целинную

Рабочие должны были сдать объект в мае, но погода позволила завершить ремонт досрочно.

В Сочи продолжается ремонт дорог. Накануне дорожники завершили работы на улице Целинной.

- Движение транспорта общего пользования и автомобилей полностью восстановлено, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, данный участок дороги считался оползневым. В связи с этим здесь было забурено 36 свай. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, дорожники выполнили водоотведение. Рабочие должны были сдать объект в мае, но погода позволила завершить ремонт досрочно.