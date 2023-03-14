Кубань через семь лет будет производить 2,1 млн тонн молока ежегодно

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Краснодарский край к 2030 году будет производить 2,1 млн тонн молока ежегодно. Увеличить надои планируется с помощью программ поддержки отрасли.

- На Кубани стартовала программа по геномной селекции крупного скота молочных пород. Проект рассчитан на шесть лет. В регионе по принципам мировых практик будут вести направленную работу с качественным поголовьем. Это поможет создать собственный высокопродуктивный генофонд пород, производить к 2030 году 2,1 млн тонн молока ежегодно, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На 30 фермах Кубани собрали и обработали данные племенного поголовья по фенотипу – оценили развитие, конституцию и продуктивность. Из 90 тысяч животных отобрали 15 тысяч, представляющих интерес для последующей селекции. У них взяли биоматериал, выделили ДНК и провели генотипирование. На основе этих данных созданы схемы для расчетов базовых индексов племенной ценности и продуктивности. В течение этого года такую же работу проведут еще на 15 тысячах животных.